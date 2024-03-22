Любомльський районний суд визнав митного брокера Андрія Хавхуна винним у вчиненні низки злочинів, пов’язаних з умисним ухиленням від сплати податків. Чоловік організував схему з ввезення імпортних товарів за мінімальною сплатою митних платежів. До справи залучив щонайменше 12 осіб. Суму збитків від їхніх дій оцінюють у понад 15 млн грн. Відтак, суд зобов’язав обвинуваченого заплатити 255 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 18 березня, у жовтні 2017 року Андрій Хавхун, який фактично володів та управляв приватним підпримством «СІА-БРОК», що спеціалізувалося в наданні митно-брокерських послуг, придумав схему з мінімізації митних платежів для підприємців за ввезення товарів із країн ЄС на територію України. Чоловік залучив до справи щонайменше 12 осіб.

Обвинувачений придбав чотири фургони RenaultMaster. Згодом написав заяву в один із сервісних центрів МВС, де зазначав, що втратив свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, тож отримав комплект нових. Пізніше він домовився з водіями, аби ті щоразу змінювали номерні знаки автомобілів при виїзді за кордон та в’їзді в Україну. Імпортну продукцію ховали під «товарами прикриття», митна вартість яких значно менша, і так ввозили через пункт пропуску «Ягодин».

«Злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України 15 641 264,45 гривень», – повідомили у суді.

Суддя Олег Павлусь визнав Андрія Хавхуна винним за ч.2 і ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, а також ч. 2 і ч. 3 ст.212 ККУ (ухилення від сплати податків) й призначив йому покарання – 255 тис. грн штрафу.