Бродівський районний суд Львівщини визнав у порушенні ПДР приватного підприємця Володимира Семеренка, який раптово вибір на дорогу та спричинив ДТП на об’їзній Львова. Його оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, 23 березня 2023 року Володимир Семеренко раптово вибір на проїзну частину дороги у Сокільниках (Західний обхід м. Львів), через що його збив автомобіль. У матеріалах справи вказано, що пішохід отримав тілесні ушкодження, проте не вказано, які саме.

У постанові зазначено, що пішохід є приватним підприємцем. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, Володимир Семеренко зареєстрований у Бродах та займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах. У суді він визнав свою вину у порушенні ПДР.

Справу розглядала суддя Олена Рахімова, яка визнала чоловіка винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн. Його також зобов’язали сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.