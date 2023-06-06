Після зіткнення Volkswagen Passat з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся

Вранці вівторка, 6 червня, на трасі біля Львова трапилась ДТП, унаслідок якої легковик з’їхав у кювет та кілька разів перекинувся. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, двоє людей постраждали унаслідок цієї ДТП.

Аварія трапилась 6 червня приблизно о 06:50 на трасі Львів – Шегині у селі Бартатів біля Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Renault Duster під керуванням 31-річного львів’янина та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував мешканець одного з сіл Львівського району віком 42 роки.

Після зіткнення Volkswagen Passat з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 41-річний пасажир Volkswagen Passat. Їх діагнози уточнюються. Правоохоронці встановлюють обставини події.