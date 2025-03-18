Рівненський міський суд виніс вирок чотирьом працівникам Костопільського лісового господарства за контрабанду деревини. Обвинувачені експортували лісопродукцію румунській фірмі поза митним контролем. За це їм призначили по 102 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 12 березня, організував незаконну схему начальник відділу виробництва, закупівель та збуту Костопільського лісового господарства, який залучив майстра із заготівельних робіт і двох фахівчинь. У червні 2024 року обвинувачені підробили документи про зрубані сосни, приховали їх під необробленими лісоматеріалами та відправили 86,6 м³ продукції залізничними вагонами на експорт румунській фірмі PPA Integral.

Під час розслідування зʼясувалося, що зловмисники експортували деревину поза митним контролем. Усі вони визнали свою провину та уклали відповідні угоди з прокурором.

Суддя Олег Костюк визнав чотирьох обвинувачених винними за ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України (службове підроблення; контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев, вчинена за попередньою змовою) й призначив усім по 102 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.