Правоохоронці викрили шістьох посадовців, які організували схему контрабанди деревини до ЄС. Серед підозрюваних – працівники філії Поліського лісового офісу та експерти Рівненської торгово-промислової палати. Про це повідомили 3 жовтня в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, четверо працівників філії Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» та двоє експерів Рівненської торгово-промислової палати намагалися незаконно вивезти ділову деревину сосни до ЄС.

«Для конспірації працівники лісового офісу завантажили залізничні вагони необробленими лісоматеріалами та приховали їх під дров’яною деревиною, яку дозволено вивозити з України. Експерти видали неправдиві експертні висновки, відповідно яких завантажена у вагони деревина була кваліфікована як дров’яна, що дозволяє її вивезення за кордон», – повідомляють у прокуратурі.

Посадовцям уже повідомили про підозру у спробі контрабанди лісоматеріалів у великому розмірі (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. За скоєне підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років увʼязнення.