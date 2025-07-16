41-річного ортопеда-травматолога затримали безпосередньо під час отримання грошей

Рокитнівський районний суд виніс вирок 41-річному ортопеду-травматологу Руслану Гурʼєву за зловживання впливом. Обвинувачений вимагав у пацієнтки 2000 доларів хабаря за вплив на членів МСЕК для встановлення групи інвалідності. За скоєне лікарю призначили 93 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 10 липня, у січні 2023 року до ортопеда-травматолога Рокитнівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Руслана Гурʼєва звернулася жінка зі скаргами на постійні болі внизу живота. Упродовж двох років обвинувачений надавав виписки щодо лікування пацієнтки в умовах стаціонару та допомагав у зборі всіх необхідних документів для оформлення інвалідності.

У лютому 2025 року Руслан Гурʼєв сказав пацієнтці, що за 2000 доларів винагороди вплине на рішення членів МСЕК щодо прийняття необхідного їй рішення. Лікар також запевнив жінку у необхідності надання медсестрі 4500 грн за підписання та видачу консультаційного висновку спеціаліста. 11 березня обвинувачений отримав усю суму, після чого його затримали правоохоронці. 41-річний травматолог повністю визнав свою провину та співпрацював зі слідством.

Суддя Оксана Верзун визнала Руслана Гурʼєва винним у зловживанні впливом і підкупі працівників установи (ч.2 ст.369-2, ч.4 ст.27, ч.1 ст.354 КК України) й призначила 93 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.