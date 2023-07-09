На місці парковки на вул. Вороного планують збудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом на 70 місць

Львівський окружний адміністративний суд визнав законним детальний план території в районі вул. Вороного у Львові, що передбачає будівництво 5-поверхового готелю на місці наземної парковки. Раніше активісти скасували затверджений у 2018 році ДПТ, однак депутати Львівської міськради у 2022 році затвердили новий.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,1848 га на вул. Вороного, де розташована стихійна парковка. 17 лютого 2022 року депутати Львівської міської ради з другої спроби затвердили детальний план території у районі вул. Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, який передбачає будівництво готелю на вул. Вороного.

Представниця ініціативної групи мешканців вулиці Вороного Юлія Старчак звернулась до суду, аби скасувати цю ухвалу, оскільки мешканці сусідніх будинків проти нового будівництва поруч із їхніми помешканнями. У позовній заяві Юлія Старчак вказала, що при розробленні ДПТ нібито не були отримані погодження в органах охорони культурної спадщини, зокрема в ЮНЕСКО. Крім цього, на її думку, будівництво готелю суперечить генплану, а на громадських слуханнях не були враховані побажання мешканців.

Представники Львівської міськради в суді пояснили, що вул. Вороного не підпадає під охорону ЮНЕСКО, а межі історичного ареалу Львова досі не затверджені, тож отримувати погодження в органах охорони культурної спадщини було не потрібно. Крім цього, у 2020 році у Львові провели громадські слухання щодо цього ДПТ, в яких брала участь, зокрема, й позивачка.

Суд визнав, що станом на розроблення детального плану у Львові не був затверджений історико-архітектурний опорний план, а територія майбутньої забудови не входить до ЮНЕСКО, тож погоджень від органів охорони культурної спадщини не потрібні. Також суд підтвердив, що цільове призначення ділянки – землі громадської забудови – підпадає під будівництво готелю з підземним паркінгом, а, отже, не суперечить генеральному плану Львова. Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Оксана Клименко у задоволенні позову Юлії Старчак відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що у 2018 році виконавчий комітет Львівської міськради погодив детальний план території у районі вул. Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, що передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом, а також відновлення частини пасажу Міколяша. Це рішення виконком аргументував тим, що оновлені державні будівельні норми забороняють будівництво наземних паркінгів у історичній частині міста.

Через судові процеси і спротив мешканців сусідніх будинків у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ – уже без пасажу Міколяша. Пізніше мешканці через суд скасували це рішення, вигравши у цій справі касацію. Однак поки тривав судовий розгляд цієї справи, 17 лютого 2022 року львівські депутати вдруге затвердили детальний план території в районі вул. Вороного.

Зазначимо, що на вул. Вороного, 4 зараз розташована стихійна парковка. На її місці ТОВ «Ательєр» планувало збудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом на 70 паркомісць, 50 із яких зможуть використовувати мешканці. Власниками ТОВ «Ательєр» через компанію «Ларсун» є львівські бізнесмени Назар Купибіда, Арсен Шлапак та Андрій Підлісецький.