На місці парковки на вул. Вороного планували збудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом на 70 місць

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду заборонив будівництво нового готелю на вул. Вороного у Львові. Відповідну постанову суд ухвалив 17 листопада. Будівництво готелю на місці парковки вже кілька років оскаржують мешканці сусідніх будинків.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,1848 га на вул. Вороного, де розташована стихійна парковка. У 2018 році виконком Львівської міськради погодив детальний план території у районі вул. Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, що передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом, а також відновлення частини пасажу Міколяша.

Це рішення виконком аргументував тим, що оновлені державні будівельні норми забороняють будівництво наземних паркінгів у історичній частині міста. Через судові процеси і спротив мешканців сусідніх будинків у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ – уже без пасажу Міколяша.

Пізніше мешканці через суд скасували це рішення, вигравши у цій справі апеляцію. На думку мешканців, нове будівництво спричинить тріщини у сусідніх будинках. Крім цього, суд визнав, що виконком не мав права розробляти ДПТ цієї території, оскільки для Галицького району Львова не затверджений план зонування.

У грудні 2019 року касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій і скерував справу на повторний розгляд. У лютому Львівський окружний адміністративний суд відмовив мешканцям вул. Вороного у задоволенні позову та визнав чинними два рішення виконкому ЛМР. Однак 29 червня 2021 року Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував два рішення виконавчого комітету Львівської міськради про розроблення та затвердження ДПТ. На це рішення мерія подала касацію.

Першим про рішення Верховного суду повідомило видання Leopolis News. Зазначається, що 17 листопада Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду підтвердив рішення апеляційного суду, таким чином заборонивши будівництво готелю на вул. Вороного. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Водночас, уже після рішення апеляційного суду, 17 лютого 2022 року, депутати Львівської міської ради затвердили детальний план території, який передбачає будівництво готелю на вул. Вороного.

Нагадаємо, що на вул. Вороного, 4, де зараз розташована стихійна парковка, ТОВ «Ательєр» планувало збудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом на 70 паркомісць, 50 із яких зможуть використовувати мешканці. Власниками ТОВ «Ательєр» через компанію «Ларсун» є бізнесмени Назар Купибіда, Арсен Шлапак та Андрій Підлісецький.