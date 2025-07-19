Сихівський районний суд виніс вирок головній бухгалтерці ТОВ «ДМС-Сервіс» Світлані Ходзінській, яка підкупила податківця задля розблокування податкових накладних її компанії. Суд призначив їй 18,7 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, наприкінці 2024 року Світлана Ходзінська зустрілась із колишнім начальником відділу контролю міжнародної діяльності управління трансфертного ціноутворення ГУ Державної податкової служби у Львівській області і передала йому 16,3 тис. грн. За хабар податківець мав повпливати на голову комісії ДПС щодо рішення про реєстрацію зупинених податкових накладних ТОВ «ДМС-Сервіс».

Зараз стосовно цього податківця розслідують інше кримінальне провадження через підкуп працівників МСЕК.

Під час досудового розслідування Світлана Ходзінська уклала з прокуратурою угоду про визнання вини, у вчиненому розкаялась.

Враховуючи обставини справи, суддя Олена Горбань визнала бухгалтерку винною за ч. 1 ст. 359-2 ККУ та призначила 18,7 тис. грн штрафу. Це й вирок можна оскаржити в апеляції.