Галицький районний суд Львова оштрафував чоловіка за п’яну їзду на електросамокаті у центрі Львова, призначивши порушнику 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок ввечері 24 квітня 2024 року на проспекті Свободи у центрі Львова. Роман Орел керував прокатним електросамокатом E-wings у нетверезому стані – перевірка на алкотестері показала 0,91 проміле алкоголю.

Щодо водія самоката поліція склала адмінматеріали про нетверезу їзду. На засідання суду чоловік прийшов та визнав свою провину. Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали та визнав Романа Орла винним у п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року. Постанову ще можна оскаржити.