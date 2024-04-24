У селі Зубра біля Львова інспекторка податкової збила двох 13-річних дівчат, які їхали на електросамокаті та раптово виїхали на дорогу. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі теруправління ДБР у Львові. За даними журналістів сайту Lviv.media, за кермом авто була інспекторка Марія Федунь.

ДТП трапилась ввечері у вівторок, 23 квітня, у селі Зубра під Львовом. За даними теруправління ДБР у Львові, автомобіль, за кермом якого перебувала інспекторка ДПС, зіткнувся з електросамокатом, який раптово виїхав на проїзну частину. На ньому їхали дві 13-річні дівчини. За фактом вчинення ДТП (ч.1 ст.286 ККУ) правоохоронці розпочали розслідування.

Сайт Lviv.media оприлюднив прізвище інспекторки податкової, яка причетна до цієї ДТП. За даними журналістів, йдеться про Марію Федунь – інспекторку відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб ДПС у Львівській області. Посадовиця їхала за кермом авто Nissan Micra, яке вказане у її декларації. Унаслідок зіткнення обох дівчат госпіталізували: у однієї діагностували закритий перелом правої ноги, а у іншої – закрита черепно-мозкова травма та гостра реакція на стрес.

Працівники ДБР провели огляд місця ДТП, вилучили обидва транспортні засоби. У цій справі призначили низку експертиз, які допоможуть встановити усі обставини ДТП.