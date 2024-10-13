Суд покарав закарпатця за відмову пройти ВЛК та ухилення від військового обліку
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовозобов’язаному чоловіку, який відмовився пройти ВЛК та не став на військовий облік до ТЦК. За порушення суд зобов’язав його сплатити штраф.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, у лютому 2024 року жителя Закарпаття Юрія К. доставили у ТЦК та запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Він відмовився проходити медичний огляд, отримав повістку про необхідність пройти ВЛК через кілька днів та стати на військовий облік.
У вказаний день чоловік не пройшов ВЛК, а також не став на військовий облік у військкоматі. Щодо закарпатця порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.
До суду обвинувальний акт надійшов разом із заявою обвинуваченого про визнання провини, але у вироку не вказані пояснення чоловіка про вчинене. Справу розглядали у спрощеному провадження. Суддя Віталій Малюк визнав Юрія К. винним та призначив покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.