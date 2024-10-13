Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовозобов’язаному чоловіку, який відмовився пройти ВЛК та не став на військовий облік до ТЦК. За порушення суд зобов’язав його сплатити штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, у лютому 2024 року жителя Закарпаття Юрія К. доставили у ТЦК та запропонували пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Він відмовився проходити медичний огляд, отримав повістку про необхідність пройти ВЛК через кілька днів та стати на військовий облік.

У вказаний день чоловік не пройшов ВЛК, а також не став на військовий облік у військкоматі. Щодо закарпатця порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

До суду обвинувальний акт надійшов разом із заявою обвинуваченого про визнання провини, але у вироку не вказані пояснення чоловіка про вчинене. Справу розглядали у спрощеному провадження. Суддя Віталій Малюк визнав Юрія К. винним та призначив покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.