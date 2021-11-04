Наказ про звільнення інспектора на митниці видали в серпні 2021 року

Волинський апеляційний суд постановив поновити на посаді митника, якого у серпні звільнили через дисциплінарний проступок. Відомо, що у травні інспектор відділу митного оформлення «Ягодина» не виконав всі пункти обов’язкового митного контролю. Зокрема, вантажівка не пройшла огляд на рентгені, оскільки в той момент до нього була черга, в якій між водіями відбувались сутички. Аби уникнути ще більших конфліктів, митник вирішив завершити оформлення вантажівки та пропустити її на в'їзд в Україну. Суд скасував наказ про звільнення та постановив поновити митника на посаді, а також виплатити йому понад 30 тис. грн компенсації за вимушений прогул.

Як йдеться у рішенні Волинського апеляційного суду від 28 жовтня, через звільнення до Волинської митниці позивався старший державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Ягодин» Сергій Ж. Зокрема, він просив визнати наказ про його звільнення незаконним, а також виплатити йому зарплату за час вимушеного прогулу.

Інцидент, який став причиною дисциплінарного розслідування щодо митника, стався 28 травня 2021 року. Тоді Сергій Ж. провів митний контроль та оформлення вантажівки, яка перевозила холодильники та пральні машини. Усі обов’язкові пункти митного контроль були виконані, окрім пункту «застосування оглядової рентгенотелевізійної техніки». Чому так сталось, митник пояснив чергами до сканера.

«Дану митну формальність до кінця неможливо було виконати з тих причин, що під час проїзду в черзі в напрямку на рапіскан [рентген] відбулися сутички з водіями, які стояли в черзі на сканування протягом 4-5 год. І не пропускали далі транспортні засоби для сканування. Тому було прийнято рішення здійснити митне оформлення даних ТЗ в напрямку в'їзд в Україну, аби не спровокувати ще більший конфлікт між водіями», – йдеться у рішенні суду.

Щодо цього інциденту на митниці розпочали дисциплінарне провадження. Як наслідок, 12 серпня Сергія Ж. звільнили. Втім, з таким рішенням він не погодився та пішов до суду.

Суддя Олександр Костюкевич випішив, що до посадовця застосували надто жорстке покарання. Тож він постановив скасувати наказ про звільнення інспектора та поновити його на посаді. За час вимушеної відсутності на роботі (49 робочих днів) митниця повинна виплатити понад 31 тис. грн компенсації. Зазначається також, що оскаржити рішення можна протягом 30 днів з моменту його проголошення.