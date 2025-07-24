У власності УПЦ МП монастир перебував 35 років

Господарський суд Тернопільської області 24 липня повернув майно Свято-Богоявленського жіночого монастиря Української православної церкви московського патріархату Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Йдеться про культову споруду, яка розташована в центрі Кременця

Справа щодо передачі майна Свято-Богоявленського жіночого монастиря УПЦ МП в підпорядкування Кременецько-Почаївського ДІАЗу перебувала на розгляді господарського суду з вересня 2023 року.

В суді представник ДІАЗу зазначав, що через закінчення договору оренду керівники Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ МП повернути споруди, які належать державі. Зокрема йдеться про приміщення пам’ятки архітектури національного значення – це богоявленський собор, 1760 року побудови, корпус келій, 1760 року побудови та дзвіниця, яка збудована на початку XX ст. Загальна площа усіх споруда – 3 218 м2 , в ухвалі Господарського суду Тернопільщини. Окрім того, в ДІАЗі наполягали, що черниці мають добровільно звільнити зайняті приміщення та після огляду споруд монастиря має бути підписаний акт приймання передачі нерухомого майна.

В суді юрист ДІАЗу такі вимоги аргументував тим, що 3 вересня 2023 завершився терміну дії договору, укладеного між Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником та Свято-Богоявленським жіночим монастирем про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном.

Розгляд справи тривав майже два роки. В судових ухвалах йдеться, що слухання неодноразово зупиняли, через оскарження монастирем позову. Також апеляційний та касаційний суд часто витребовував матеріали справи. Також адвокати монастиря не з’являлися на судові засідання.

Однак 24 липня господарський суд Тернопільської області частково задовільнив вимоги Кременецько-Почаївського ДІАЗу і зобов’язав Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ МП повернути майно. Також суддя відмовив у задоволенні зустрічного позову Свято-Богоявленського жіночого монастиря про визнання недійсним договору, за яким передавалося майно. Третьою стороною до справи залучили Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Додамо, що Свято-Богоявленський Кременецький жіночий монастир УПЦ МП – це культова споруда в місті Кременці Тернопільської області, пам’ятка архітектури національного значення. До ансамблю монастиря, оточеного мурованою загорожею, належать богоявленський собор, двоповерховий чернечий корпус із Миколаївською церквою (обидві споруди середини XVIII ст. в стилі пізнього бароко), дзвіниця з невеликою церквою преподобного Іова Почаївського (поч. XX ст.) і господарські будівлі.

Також важливо, що напередодні, 23 липня Тернопільська обласна рада закликала Державну службу України з етнополітики та свободи совісті перевірити три монастирі УПЦ МП, серед яких є і Свято-Богоявленський Кременецький жіночий монастир. Перевірку просять зробити через ймовірні зв’язки з російською церквою.