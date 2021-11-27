Раїсу Богатирьову раніше виселили з державної дачі через борги за комунальні послуги

Голосіївський районний суд Києва зобов’язав Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами (підпорядковується президентові) не чинити перешкоди і забезпечити вільний доступ колишній міністерці охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та членам її сім’ї до домоволодіння на території державних дач. Про це в суботу, 27 листопада, пише «Главком» із посиланням на матеріали суду.

13 липня 2021 року Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами повідомив Богатирьовій про дострокове розірвання договору про користування будинком. Підставою стали заборгованість за енергоносії та самовільне встановлення будинку охорони.

Богатирьова швидко ліквідувала борги і подала позов до суду з метою визнання протиправним розірвання інвестиційного договору в односторонньому порядку. Разом з тим, вона направила до суду заяву про забезпечення позову, в якій просила заборонити будинку відпочинку «Конча-Заспа» з кимось іншим укладати договори на користування її будинком та забезпечити позивачці та членам її сім’ї вільний доступ.

Аргументи Богатирьової зводилися до того, що, починаючи з січня 2008 року, вона уклала інвестиційний договір про будівництво будинку на території держдачі «Конча-Заспа». У 2014 році Будинок відпочинку «Конча-Заспа» прийняв в експлуатацію збудований будинок Богатирьової, чим визнав факт закінчення реалізації інвестиційного проекту.

Відповідно до умов договору, після закінчення робіт організація зобов’язана передати об’єкт Богатирьовій в користування на 25 років. Однак у липні 2021 року з нею достроково розірвали договір про користування будинком.

На думку суду, з одного боку, запровадження заборони Будинку відпочинку «Конча-Заспа» укладати договори на користування будинком Богатирьової з іншими особами, а з іншого боку – зобов’язання посадових осіб забезпечити вільний доступ та проїзд Раїси Богатирьової та членам її сім’ї до будинку, «забезпечить ефективний судовий захист прав та законних інтересів заявника, а також членів його сім’ї».

Раніше журналісти Bihus.info з’ясували, що будинок Богатирьової має площу у 641 кв. м. та належить до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр в екс-чиновниці теж найвища. За прайсом «Конча-Заспи», у 2020-му році усе це мало б коштувати майже 200 тис. грн на місяць – без оплати комунальних послуг.

Проте, за інвестиційним договором Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 млн грн, і ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Станом на 2021 рік, колишня керівниця МОЗ витратила лише 7 млн грн, тож при виселенні може претендувати на повернення 11 млн грн різниці.

«Главком» зазначає, що, ккрім Богатирьової, з державної дачі «Конча-Заспа» виселили колишнього голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка. Однак через суд він заборонив Будинку відпочинку «Конча-Заспа» передавати в користування іншим особам будинок №78, яким екс-чиновник користується з 2002 року. Наразі Семиноженко у суді оскаржує розірвання з ним договору.

Виселення колишніх чиновників з державних дач ініціював президент України Володимир Зеленський. У травні 2021 року він доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи і Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають.

Голова держави зазначив, що колишній високопосадовці отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати. У подальшому, як висловився Зеленський, планується «велике переселення цих народів».