Суд присудив інженерові «Галсільлісу» випробувальний термін за незаконну вирубку лісу

За службову недбалість працівник лісового господарства має сплатити ₴8,5 тис. штрафу

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:021661

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Суд присудив інженерові «Галсільлісу» випробувальний термін за незаконну вирубку лісу
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За незаконну вирубку інженера засуджено до випробувального терміну

За службову недбалість інженерові з охорони і захисту лісу Старосамбірського дочірнього підприємства «Галсільліс» суд призначив випробування строком в 1 рік. Також чоловіка позбавлено права обіймати відповідні посади на строк 3 роки і накладено штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

«Призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з складанням та видачею документів на здійснення спеціального лісокористування строком на 2 роки та зі штрафом в розмірі 8,5 тис. грн. На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання та призначено йому іспитовий строк тривалістю 1 рік із покладенням на нього обов'язків відповідно до ст. 76 КК України», – йдеться в ухвалі, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як було встановлено, працівник підприємства Андрій Тиро при підготовці документів щодо проведення рубок лісу на території лісгоспу протиправно видав лісорубні квитки. Через це було здійснено незаконну рубку 623 дерева породи сосна та 2 дерева породи ялиця біла, загальним об'ємом 787 м3. Як наслідок, лісовому господарству завдано шкоду на понад 3,5 млн грн.

«З'ясовано, що обвинувачений, працюючи на посаді інженера охорони і захисту лісу Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», маючи відповідну вищу освіту лісогосподарського напрямку та спеціальність, спеціаліст лісового господарства, починаючи з 2012 року, відповідно до вказівок директора Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», організовував та здійснював у складі ланки відведення лісових ділянок, що перебувають у користування Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», у різні види рубок та проводив виписування лісорубних квитків», – йдеться в ухвалі.

У лютому 2016 року Старосамбірський районний суд засудив працівника «Галсільлісу»і призначив йому випробувальний термін та штраф. Проте захист обвинуваченого подав апеляцію на рішення суду. Апеляційний суд прийняв рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю у діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення. Прокуратура Львівщини не погодилась із таким рішенням апеляційного суду та подала касаційну скаргу.

Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України докази прокурора визнала обґрунтованими, касаційну скаргу було задоволено повністю, а ухвалу апеляційного суду Львівської області скасовано. За результатами повторного розгляду зазначеного кримінального провадження, вирок Старосамбірського суду, яким інженера з охорони і захисту лісу засуджено за службову недбалість, залишено без змін, а апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення. Ухвала набирала законної сили 26 грудня 2017 року й може бути оскаржена впродовж трьох місяців.

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