Держлісагентство призупинило вирубки в карпатських пралісах

Площа лісів сягає понад 26 тис. га

Держлісагентство зобов’язало Закарпатське, Івано-Франківське та Чернівецьке обласні управління лісового і мисливського господарства припинити видачу лісорубних квитків на проведення будь-яких лісогосподарських заходів на лісових ділянках, які ідентифіковані WWF як праліси і квазі-праліси. Таке рішення було ухвалене агентством на прохання Всесвітнього фонду природи WWF, повідомила прес-служба українського осередку фонду.

Загальна площа таких ділянок карпатських пралісів у лісгоспах, підпорядкованих лісагентству, сягає понад 26 тис. га, а разом зі старовіковими лісами (квазі-пралісами) – понад 59 тис. га.

Мораторій на вирубку цих ділянок згідно з рішенням діятиме до тих пір, доки питання про їхній статус не буде офіційно вирішено.

Додамо, що у серпні 2017 року президент підписав закон про заборону будь-яких вирубок у пралісах. Закон вступив у дію ще 3 вересня 2017 року. Однак наразі немає підзаконних актів, які б забезпечили механізм впровадження закону і збереження пралісів на практиці.

«Поки що методика, за якою визначатимуть, які ліси є пралісами, а які - ні, перебуває у процесі затвердження Мінприроди. Зараз важливо зберегти вже ідентифіковані ділянки пралісів від потенційних вирубок, адже після вирубок відновити унікальні ліси - неможливо. Ініціатива Держлісагенства зберегти ці ділянки до моменту надання їм офіційного статусу є дуже позитивним природоохоронним кроком», - розповів у коментарі ZAXID.NET Роман Волосянчук, координатор лісових проектів WWF.

Праліси, з точки зору біорізноманіття, є найціннішими ділянками лісу, оскільки живуть і розвиваються лише під впливом природи і практично не зазнали втручання людини. Вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги, котрі не в змозі повноцінно надати господарські ліси.

Разом із тим, вже виявлені ділянки пралісів і старовікових лісів у Карпатах, які попадають під рубки, багато з них поки що не мають належного охоронного статусу. Так, згідно із даними аналізу доступних супутникових знімків, більше 600 га вже втрачено з 2012 р.

Як писав ZAXID.NET, у липні частину українських пралісів внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.