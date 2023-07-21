На Хмельниччині до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки. Свою провину чоловік так і не визнав і намагався оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції, але безрезультатно.

Слідство встановило, що щодо 12-річної доньки своєї співмешканки він вперше намагався вчинити насильство в березні 2020 року, однак тоді дівчинці вдалося втекти під приводом, що їй потрібно у туалет. Пізніше чоловік заманив дитину на горище, де вчинив над нею сексуальне насильство. За інформацією слідства, був ще один епізод, коли зловмисник зґвалтував дитину.

Про злочин дізналась матір доньки. Коли почала розпитувати дівчинку, постраждала зізналась, що це правда.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.4 та ч.6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років). Свою провину чоловік не визнавав. Однак суд першої інстанції в серпні 2021 року визнав його винним і призначив 15 років тюрми.

Не погодившись з вироком, чоловік подав апеляцію. Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини у п'ятницю, 21 липня, апеляційний суд залишив вирок у силі.

«Апеляційний суд погодився з твердженням прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу та відмовив у задоволенні апеляційних скарг засудженого та сторони захисту. Наразі обвинувачений відбуває покарання», – йдеться у повідомленні.