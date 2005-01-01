Суд призначив засновнику бізнес-пошуковика YouControl заставу у ₴51 тис.

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 19:093040

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Суд призначив засновнику бізнес-пошуковика YouControl заставу у ₴51 тис.
фото скріншот з відео YouControl
Заставу призначив Шевченківський райсуд Києва

У вівторок, 2 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав заставу у 51 тисячу гривень для засновника аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергія Мільмана. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій на сторінці YouControl y Facebook.

Служба безпеки України підозрює Сергія Мільмана несанкціонованованому втручанні в роботу комп’ютерів та мереж електрозв’язку, що призвело до спотворення процесу обробки інформації (ч. 2 ст. 361 КК України).

Водночас представники YouControl вважають, що цими звинуваченнями СБУ тисне на компанію. «Ми вважаємо, що така поведінка СБУ ще раз підтверджує свавілля правозахисних органів, котрі замість захисту бізнесу займаються його придушенням. У передсвяткові новорічні дні це виглядає особливо цинічно, адже вони розраховують заховати в мішурі свої темні справи», – йдеться в заяві YouControl у Facebook.

У компанії звернули увагу на те, що 31 жовтня цього року суддя Шевченківського райсуду Києва скасував арешт, накладений на майно Сергія Мільмана, оскільки, як зазначено в ухвалі, слідчий суддя вважає, що цей арешт був накладений необґрунтовано.

Нагадаємо, 23 березня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі й у квартирах працівників онлайн-сервісу YouControl. Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру «на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави».

Згодом компанія виступила з публічним спростуванням інформації про можливість будь-яких зв’язків із Росією та інших звинувачень.

YouControl – онлайн-сервіс бізнес-аналітики, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з понад 30 державних реєстрів.

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