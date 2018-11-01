Суд скасував арешт автомобілів екс-майора Миколи Мельниченка

Наразі Мельниченко перебуває у міжнародному розшуку

У четвер, 1 листопада, Київський апеляційний суд скасував арешт автомобілів у справі колишнього співробітника президентської охорони Миколи Мельниченка. Про це повідомила адвокат Тетяна Лежух, інформує «Українська правда».

Лежух додала, що паралельно суд відхилив клопотання прокуратури, в якому та просила заарештувати транспортні засоби.

Мова йде про три легкових автомобілі - два «Лексуси» і «Тойота», а також про чотири напівпричепи - 2 рефрижератори, 1 фургон і 1 бортовий.

Повідомляється, що раніше адвокати оскаржили 4 судових рішення про арешт нерухомості, автомобілів і банківських рахунків Мельниченка. Захист наполягає, що Печерський райсуд Києва не мав права арештовувати активи як власність Мельниченка, оскільки за документами вони належать третім особам.

Нагадаємо, що у вересні Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора ГПУ арештував майно майора Мельниченка і дозволив його затримати.

Самого ж Мельниченка підозрюють в скоєнні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Касетний скандал, в результаті якого Мельниченко здобув світову популярність, виник в листопаді 2000 року, коли в парламенті оприлюднили аудіозаписи, які нібито підтверджують причетність екс-президента Леоніда Кучми до зникнення журналіста Григорія Гонгадзе. Записи нібито були зроблені Мельниченком.

Справу проти Мельниченка відкрили 19 серпня 2015 року. Встановлено, що Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу УДО, з лютого до вересня 2000 року, будучи відповідальним за проведення оперативно-технічних оглядів в особливо-режимному приміщенні – службовому кабінеті президента, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між президентом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави.

У 2002-2004 роках він передав їх представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, як на території Сполучених Штатів Америки так і на території України.

Як йдеться у матеріалах суду, у вересні 2006 року і січні 2013 року Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 – житловий будинок та дві земельні ділянки. При цьому частину придбаного майна він переоформив на своїх кума, батька та інших довірених осіб.

Один свідок підтвердив отримання Мельниченком зі США близько 2 мільйонів доларів. Вказані кошти майор начебто зберігав у сейфі власного офісу на Ірининській у Києві.

Наразі Мельниченко перебуває у міжнародному розшуку. Відповідно до інформації, наданої Департаментом контррозвідки СБУ в квітні 2018 року, Мельниченко фактично проживає в місті Метючен, штат Нью Джерсі, США. Ще в листопаді 2016 Печерський суд дав дозвіл на затримання майора. Але термін дії ухвали сплив. 16 травня суд повторно дав дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено протягом строку досудового розслідування до 16 листопада 2018 року.