У травні 2022 року виконком видав містобудівні умови на забудову на вул. Садовій, 2а

Львівський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво багатофункційного комплексу на вул. Садовій, 2а, оскільки забудовник «ТМ-Плюс» не погодив граничну висоту із Державіаслужбою і львівським аеропортом.

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2022 року виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «ТМ-Плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Садовій, 2а. МУО видали без погодження граничної висоти з Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, хоча ділянка є приаеродромною зоною.

Зазначається, що пізніше забудовник погодив із Державіаслужбою граничну висоту 60 м і звернувся в міську раду з проханням внести зміни у видані МУО. Однак забудовник так і не зміг узгодити висоту з аеропортом, тому прокуратура звернулась в суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Ростислав Москаль визнав видані МУО протиправними та скасував їх. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «ТМ-Плюс» зареєстроване 22 роки тому у Сокільниках. Компанія належить львів’янці Марії Беньо.