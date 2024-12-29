Львівський аеропорт оскаржив дозвіл на будівництво 60-метрового ЖК
Забудовник не погодив граничну висоту із аеропортом
Львівський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво багатофункційного комплексу на вул. Садовій, 2а, оскільки забудовник «ТМ-Плюс» не погодив граничну висоту із Державіаслужбою і львівським аеропортом.
Як вказано в матеріалах справи, у травні 2022 року виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «ТМ-Плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Садовій, 2а. МУО видали без погодження граничної висоти з Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, хоча ділянка є приаеродромною зоною.
Зазначається, що пізніше забудовник погодив із Державіаслужбою граничну висоту 60 м і звернувся в міську раду з проханням внести зміни у видані МУО. Однак забудовник так і не зміг узгодити висоту з аеропортом, тому прокуратура звернулась в суд.
Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Ростислав Москаль визнав видані МУО протиправними та скасував їх. Це рішення можна оскаржити в апеляції.
ТзОВ «ТМ-Плюс» зареєстроване 22 роки тому у Сокільниках. Компанія належить львів’янці Марії Беньо.