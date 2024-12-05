Левко Ванькович керує Львівським палацом мистецтв упродовж п'яти місяців

Львівський окружний адміністративний суд 4 грудня скасував результати конкурсу на посаду директора комунального закладу культури «Львівський палац мистецтв» та призначення на цю посаду представника партії «Голос» Левка Ваньковича. Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши позов одного із претендентів на цю посаду, колишнього заступника директора палацу мистецтв Олександра Лабецького. Про результати судового розгляду ZAXID.NET повідомив Олександр Лабецький, надавши відповідний документ.

Позивач Олександр Лабецький оскаржив у суді рішення конкурсної комісії про допуск Левка Ваньковича до конкурсу, визнання його переможцем, а також наказ начальника управління майном спільної власності Львівської облради про призначення Левка Ваньковича директором Львівського палацу мистецтв.

Розглянувши матеріали справи, суддя Роксолана Качур задовольнила позов у повному обсязі. У результаті скасовано згадані рішення конкурсної комісії, а також наказ про призначення Левка Ваньковича посаду від 8 липня 2024 року. Рішення суду наразі не оприлюднене в судовому реєстрі. Воно ще може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, в липні цього року конкурсна комісія на чолі із заступником голови ЛОВА Іваном Собком допустила до конкурсу на посаду директора Львівського палацу мистецтв 48-річного Левка Ваньковича та визнала його переможцем, не зважаючи на те, що в нього не було фіційного стажу роботи у сфері культури три роки, як цього вимагає закон. На знак протесту троє інших кандидатів на цю посаду Катерина Кеньо, Олександр Лабецький та Ярослав Бринь відмовилися від участі у конкурсі. Також демарш оголосила частина членів конкурсної комісії.