Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного – він підозрюється у підготовці вбивства очільника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це свідчать дані судового реєстру від 6 квітня.

Так, апеляція скасувала ухвалу судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2021 року.

Судді пояснили, що розглядати клопотання про арешт потрібно за участю прокурора, підозрюваного та його адвоката. Клопотання можна розглядати без підозрюваного лише у випадку, якщо прокурор довів, що той перебуває в міжнародному розшуку.

Разом з цим, СБУ не надала суду достатньо документів, які би підтвердили те, що Дмитро Нескоромний перебуває в міжнародному розшуку. Суд також зазначив, що Служба безпеки не зверталася до Інтерполу для підтвердження цієї інформації.

Справа Дмитра Нескоромного

23 січня стало відомо, що за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримано полковника підрозділу «Альфа» СБУ Андрія Расюка. Його заарештували на 60 діб.

Слідство вважає, що замовником цього вбивства був Дмитро Нескоромний – колишній перший заступник глави СБУ. За наявною інформацією, він перебуває у Європі.

27 січня Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації підготовки вбивства, а згодом оголосили в розшук. За версією слідства, основним мотивом став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ.