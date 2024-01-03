Дениса Куликовського засудили до 15 років ув'язнення

Шевченківський районий суд Києва оголосив вирок екс-керівнику донецької катівні «Ізоляція» Денису Куликовському (Палич). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Про це у середу, 3 січня, повідомило «Суспільне».

Суд визнав Дениса Куликовського винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: вчинення терористичного акту, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою та порушення звичаїв війни. Водночас суд визнав Куликовського невинним у торгілі людьми у звʼязку з недоведеністю.

Денису Куликовському призначили покарання – позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна. Початок виконання вироку рахувати з 9 листопада 2021 року.

За словами правозахисниці Олександри Матвійчук, Денис Куликовський мав отримати довічне ув’язнення. Втім, адвокат журналіста Станіслава Асєєва, який був в'язнем «Ізоляції» у коментарі Суспільному заявив, що апеляцію подавати не планує.

«Оскаржувати наразі не будемо, оскільки в принципі в повному обсязі задовольнив суд те, що просило обвинувачення – позбавлення волі на 15 років. Ми не можемо виходити за межі того, що запросила прокуратура. Тому наразі питання подання апеляційної скарги є недоречною», – сказав адвокат.

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року Служба безпеки України повідомила про затримання Дениса Куликовського – бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Приморський суд Маріуполя 10 листопада 2021 взяв Куликовського під варту без права на внесення застави.

«Ізоляція» – незаконна в'язниця російських окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010 року там працював одноіменний арт-фонд, але у червні 2014-го його захопили бойовики, зруйнувавши картини та інсталяції фонду. Утримувані в «Ізоляції» громадяни повідомляли про тортури, вбивства та сексуальне насильство у тюрмі. Серед в'язнів цієї в'язниці були український журналіст Станіслав Асєєв і професор Ігор Козловський.