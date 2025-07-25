Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок солдату, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ), 10 місяців ухилявся від проходження служби та попався на крадіжці. Йому призначили п’ять років та один місяць тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, львів’янин Володимир Л. у липні 2024 року втік з військової частини та до травня 2025 року ухилявся від проходження служби. Солдата вдалось затримати після того, як він вчинив крадіжку.

Львів’янин вкрав бензопилу, з будинку, де він тимчасово проживав, після чого його затримали правоохоронці. Щодо Володимира Л. порушили кримінальні провадження за фактом СЗЧ та крадіжки. У суді обвинувачений визнав свою провину та просив його суворо не карати.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя призначив Володимиру Л. п’ять років та один місяць тюрми, початок відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання. Вирок ще можна оскаржити.