Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Львова Юрію Бережанському за створення та адміністрування каналу про місця роздачі повісток у месенджері Viber. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, у березні 2023 року, перебуваючи в Сокалі, Юрій Бережанський створив у месенджері Viber групу, в якій її учасники поширювали інформацію про проведення мобілізаційних заходів. Обвинувачений слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, а також особисто розповсюджував серед значного кола осіб інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК заходів з оповіщення.

А саме у згаданомому чаті Юрій Бережанський поширював повідомлення, отримані в результаті особистого спостереження, а також з інших інтернет-джерел, такого змісту: «Нова автостанція чисто», «Військові на бусі були на Чайковського», «Три патрульні машини зараз по Сокалі. Зупиняють вибірково», «Чг біля базару, троє з папками, роздають», «Поліція в Княжах в сторону Бодячева», «Чорний Опель Переспа, воєнні» тощо.

За даними слідства, у період з початку березня 2023 року до серпня 2024 року у згаданій групі у Viber щоденно розміщувалось від трьох до 10 повідомлень з інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання повісток у цих місцях, і як наслідок, створювало передумови для ухилення від виконання ними військового обов’язку.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Лідія Фарина визнала Юрія Бережанського винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.