Суд покарав адміністратора Viber групи про роздачу повісток на Львівщині
До теми
Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Львова Юрію Бережанському за створення та адміністрування каналу про місця роздачі повісток у месенджері Viber. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначили умовне покарання.
За матеріалами справи, у березні 2023 року, перебуваючи в Сокалі, Юрій Бережанський створив у месенджері Viber групу, в якій її учасники поширювали інформацію про проведення мобілізаційних заходів. Обвинувачений слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, а також особисто розповсюджував серед значного кола осіб інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК заходів з оповіщення.
А саме у згаданомому чаті Юрій Бережанський поширював повідомлення, отримані в результаті особистого спостереження, а також з інших інтернет-джерел, такого змісту: «Нова автостанція чисто», «Військові на бусі були на Чайковського», «Три патрульні машини зараз по Сокалі. Зупиняють вибірково», «Чг біля базару, троє з папками, роздають», «Поліція в Княжах в сторону Бодячева», «Чорний Опель Переспа, воєнні» тощо.
За даними слідства, у період з початку березня 2023 року до серпня 2024 року у згаданій групі у Viber щоденно розміщувалось від трьох до 10 повідомлень з інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання повісток у цих місцях, і як наслідок, створювало передумови для ухилення від виконання ними військового обов’язку.
Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.
Суддя Лідія Фарина визнала Юрія Бережанського винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.