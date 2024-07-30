Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Віталію Н., який не прийшов у ТЦК після вручення бойової повістки. За ухилення від мобілізації мешканця Львівщини посадили у тюрму на три роки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець Львівщини Віталій Н. у березні цього року пройшов військо-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Наступного дня військовозобов’язаний отримав повістку на відправку до військової частини, проте у вказаний день не прийшов до ТЦК.

Щодо Віталія Н. порушили кримінальну справу через ухилення від призову під час мобілізації. У суді обвинувачений визнав свою провину, але у вироку не наведено пояснень Віталія Н. про причини неявки до військкомату.

Справу розглянув суддя Руслан Єзерський, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що у лютому 2024 року Віталія Н. судили також за спробу дати хабар поліцейським. Чоловіка позбавили посвідчення водія рішенням суду, але він продовжував їздити за кермом. За спробу відкупитись віл адмінвідповідальності суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.