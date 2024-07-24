Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК та СП щодо розгляду заяви про надання відстрочки від мобілізації місцевому мешканцю, батько якого має другу групу інвалідності. Суд зобов’язав розглянути заяву та прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мешканець Хмельницької області з позовом до одного з ТЦК та СП. Позивач просив військкомат надати йому відстрочку від призову під час мобілізації на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону №3543-XII. Зокрема, у заяві хмельничанин повідомив, що у його батька є друга група інвалідності та немає інших працездатних осіб, які, згідно з законом, зобов’язані його утримувати.

Представник ТЦК повідомив позивача, що йому необхідно оновити військово-облікові дані та прийти у військкомат з усіма документами на засідання комісії, яка розглядає питання про надання відстрочок від призову. Мешканець Хмельниччини вважав таку відповідь протиправною та звернувся до суду.

Суд встановив, що позивач дотримався процедури подання документів для отримання відстрочки від мобілізації. Представник ТЦК та СП у відповідь на отриману від позивача заяву не прийняв жодного рішення по суті (про надання чи не надання відстрочки), натомість надіславши інформаційний лист. Відповідач не надав доказів розгляду заяви військовозобов’язаного. Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву та прийняти відповідне рішення.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно 70 військових не отримали бойові виплати за час перебування на фронті і стягнули їх у хмельницькому суді. Також на Хмельниччині судили майора ТЦК за безпідставне виключення 36 чоловіків з військового обліку.