Галицький районний суд Львова призначив три роки іспитового терміну сутенерці Ларисі Савченко, яка публікувала фото повій на тематичних сайтах. У поліцію підпільний бордель здав один із клієнтів.

Як вказано в матеріалах справи, уродженка Сокальського району Лариса Савченко у 2021-2022 роках займалася сутенерством. Слідство встановило, що на тематичних інтернет-сайтах вона публікувала фотографії повій з пропозицією надання платних інтимних послуг. До фото та опису вона прикріплювала номери телефонів, за якими можна замовити послуги повії. Після цього вона організовувала їм зустрічі з клієнтами в попередньо орендованих квартирах.

За одну годину надання сексуальних послуг клієнти платили від 1000 до 1600 гривень. Із них повії отримували 50%. Гроші клієнти перераховували на банківську картку.

Слідчі викрили підпільний бордель, залучивши до співпраці одного з клієнтів. У серпні 2022 року він замовив послуги через сайт та зайнявся сексом із повією, заплативши 1500 грн. Після цього поліція затримала причетних до організації підпільного борделю.

Під час судового слідства Лариса Савченко уклала угоду з прокуратурою про визнання винуватості в сутенерстві за ч. 2 ст. 303. Враховуючи угоду та обставини справи, суддя Галицького райсуду Віталій Радченко визнав Ларису Савченко винною та призначив п’ять років позбавлення волі. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши вирок на три роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.