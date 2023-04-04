Підозрювана уміло "замітала сліди", кажуть в поліції

Поліція Тернопільської області оголосила про підозру у сутенерстві 34-річній одинокій матері трьох дітей зі Львівської області. Жінці інкримінують втягнення інших жінок у заняття проституцією. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Бізнес, що «суперечить моральним цінностям суспільства» жінка зі Львівщини організувала ще минулого літа. Незаконну діяльність сутенерки і повій слідчі почали документувати кілька місяців тому.

«Спочатку жінка розмістила оголошення про пошук дівчат для роботи в Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та на зустрічах. Троє з претенденток – жительки Київської, Кіровоградської та Вінницької областей – погодилися на всі умови», – ідеться в повідомленні поліції.

Клієнтів жінка також знаходила через інтернет. Ціна за годину послуг становила 2-2,5 тис. грн, половину з яких отримувала звідниця. Увесь бізнес організаторка курувала із Львівської області. Окрім того, вона що три дні змінювала квартиру, де проходили інтимні зустрічі.

Працівники міграційної поліції, спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатню доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуку у помешканні сутенерки на Львівщині, та на квартирах, де проживали повії.

Фото поліції Тернопільської області

Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває слідство.