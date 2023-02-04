Заступник керівника Департаменту міграційної поліції фігурує в справі про «кришування» закладів розпусти

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Національної поліції, який фігурує у справі про «кришування» борделів, повідомила 4 лютого Київська міська прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, високопосадовець «прикривав» діяльність злочинного угруповання сутенерів. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);

ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);

ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

У прокуратурі нагадали, що поліцейського чиновника затримали цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у заняття проституцією.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції. Було затримано 15 учасників угруповання.

Суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних захід заступнику начальника департаменту та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для «ескорту». Вербувальників арештували з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному. Розгляд інших клопотань триває.

Правоохоронці не називають імені арештованого чиновника.

Як повідомляв ZAXID.NET, затримання у справі «кришування» керівництвом Департаменту міграційної поліції борделів пройшли 1 лютого.