Щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн

Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло з відома керівництва Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Зловмисники налагодили масштабні схеми «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни, повідомила прес-служба відомства у середу, 1 лютого.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.

За даними слідства, посадовці «прикривали» діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві. Щомісяця «прибутки» організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн.

До таких «закладів» підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.

Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких «адміністратори» підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі «ескорту».

«Сутенери пропонували їм «поїздки» до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість «послуг» становила від 500 до 10 тис. доларів за ніч», – йдеться у повідомленні СБУ.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України.

На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.