Івано-Франківський міський суд зобов’язав місцеву мешканку сплатити 34 тис. грн штрафу за облаштування борделю на орендованій квартирі. За даними слідства, обвинувачена Яна Яцишин також займалася звідництвом, клієнтів для дівчат шукала через оголошення на інтернет-сайтах. У суді жінка свою вину визнала повністю.

Як зазначається у вироку суду, мешканка Івано-Франківська Яна Яцишин у травні 2022 року орендувала квартиру нібито для проживання, проте організувала та утримувала там бордель, надавала сексуальні послуги разом зі ще двома жінками. Клієнтів звідниця шукала через рекламу в інтернеті.

«З 18 по 26 травня Яна Яцишин орендувала квартиру, де створила та утримувала місце розпусти, що виразилось у наданні сексуальних послуг за грошову винагороду особам, з якими вона знайомилась за допомогою розміщених нею оголошень на Інтернет-сайтах relaxportal та if.ukrgo», – зазначається у вироку.

Правоохоронці за тиждень зафіксували щонайменше два факти надання сексуальних послуг, за що обвинувачена отримала кошти: 2,8 та 3 тис. грн відповідно. Також відомо, що обвинувачена є фігуранткою ще однієї справи про звідництво, а також є потерпілою у справу про розбій в Івано-Франківську.

У суді Яна Яцишинповістю визнала свою вину, розкаялася, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості, яку уклала з прокурором. Суддя Івано-Франківського міського суду Роман Хоростіль врахував визнання вини, затвердив угоду про визнання винуватості, у тексті вироку зазначив, що обвинувачена скоїла нетяжкий злочин, «внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам». Відтак, Яну Яцишин визнали винною за ч. 2 ст. 302 ККУ (як створення та утримання місця розпусти з метою наживи) та зобов’язали сплатити 34 тис. грн штрафу. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.