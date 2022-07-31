Галицький районний суд Львова призначив два роки умовно сутенеру Андрію Супрунову, який намагався вивезти в Китай на «роботу» повіями трьох жінок.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році уродженець РФ Андрій Супрунов у Львові організував залучення українок до роботи повіями в Китайській народній республіці. Разом зі спільником він шукав жінок, які опинились в скрутних життєвих обставинах та погодилися б надавати сексуальні послуги за гроші.

У Львові спільникам вдалось завербувати двох жінок із малозабезпечених сімей до роботи повіями в Китаї. За ці послуги їм обіцяли по 5-7 тис. доларів США за місяць.

У червні 2018 року сутенер намагався вивезти трьох жінок на роботу повіями в КНР. Спершу вони мали прилетіла з Києва в Алмати, де пересісти на рейс в Гонконг. Сутенера затримали під час перетину кордону в аеропорту в Борисполі.

В суді Андрій Супрунов заявив, що свою провину визнає і у вчиненому розкаюється. Враховуючи обставини справи, 27 липня суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав його винним за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) та призначив йому 5 років позбавлення волі.

Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши вирок на два роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.