Водій силоміць вивів з маршрутки пасажирку за її антиукраїнські висловлювання

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок 59-річній сокальчанці Марії Заяць, яка під час словесної перепалки з водієм маршрутки зневажала Україну та підтримувала Росію. Суд призначив їй півтора року іспитового терміну.

Інцидент трапився 6 жовтня у Сокалі в одній із міських маршруток. Пасажирка автробуса Марія Заяць (Карташова) вступила в словесний конфлікт із водієм та викрикувала фрази про підтримку Росії. Зокрема, заявляла: «не буде вам України, Москва була, є і буде», «вам москалі квартири дали, підприємства побудували, ви до Червонограда за 20 копійок їздили, до Львова за 1 грн 60 копійок». У результаті водій силоміць вивів жінку з маршрутки.

Після того, як відео інциденту опублікували в соцмережах, СБУ відкрила щодо Марії Заяць справу ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі) ККУ. В суді вона свою провину визнала та підтвердила обставини справи, а експертиза виявила у неї шизотиповий розлад, внаслідок якого під час перепалки з водієм жінка не могла раціонально оцінити свої висловлювання.

Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Лідія Фарина визнала Марію Заяць винною в розпалюванні національної ворожнечі та призначила 3 роки обмеження волі. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши увʼязнення на півтора року іспитового терміну. Також вона має заплатити 10 тис. грн судових витрат за проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.