Водій силоміць вивів з маршрутки пасажирку за її антиукраїнські висловлювання

СБУ та поліція відкрили справу за фактом інциденту в маршрутці на Львівщині, де одна з пасажирок публічно заявляла про підтримку «русского міра» та агресії Росії проти України. Відповідний відеоролик поширився днями у соцмережах. Його фігуранткою виявилася 58-річна жителька Сокаля, якій готують офіційну підозру за розпалювання національної ворожнечі.

У вівторок, 22 листопада, в СБУ та поліції Львівщини повідомили, що пасажиркою маршрутки, яка «принижувала національну честь та гідність українців, відкрито нівелювала Україну та виправдовувала політику країни-агресора», виявилася 58-річна жителька Сокаля.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі (ст.161 ККУ). Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що призначена судово-лінгвістична експертиза, за результатами якої жінці оголосять підозру. За такі публічні антиукраїнські висловлювання мешканці Сокаля загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка.

Днями в соцмережах з’явилося відео, де під час конфлікту у маршрутці на Львівщині одна з пасажирок викрикувала фрази про підтримку Росії та зневажала Україну. Зокрема, заявляла: «не буде вам України, Москва була, є і буде», «вам москалі квартири дали, підприємства побудували, ви до Червонограда за 20 копійок їздили, до Львова за 1 грн 60 копійок». У результаті водій силоміць вивів жінку з маршрутки.