За розпалювання національної ворожнечі, сокальчанці загрожує штраф або обмеження волі

59-річна мешканка Сокаля, що на Львівщині, отримала підозру у злочині через свою прихильність до Росії та приниження українського народу. Жінку судитимуть за розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повідомила прес-служба прокуратури у середу, 7 червня.

За даними слідства, мешканка Сокаля умисно розпалювала національну ворожнечу, коли у листопаді минулого року, їхала в одній із приміських маршруток. «Підозрювана почала конфлікт із водієм та іншими пасажирами. Вона стверджувала, що «Україна пропаде і її не буде», та нецензурними словами ображала її народ», – повідомили у прокуратурі.

Окрім того, жінка прославляла «світле минуле СРСР», зазначаючи що за це треба дякувати Москві. Очевидці зняли жінку на відео та поширили у соцмережах. На записі чітко видно та чути, як пасажирка викрикувала фрази про підтримку Росії та зневажала Україну. Зокрема, заявляла: «не буде вам України, Москва була, є і буде», «вам москалі квартири дали, підприємства побудували, ви до Червонограда за 20 копійок їздили, до Львова за 1 грн 60 копійок». Тоді водій силоміць вивів жінку з маршрутки.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Жінці загрожує 8,5 тис. грн штрафу або 5 років обмеження волі.