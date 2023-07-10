45-річний уродженець Нового Роздолу отримав реальний термін у в'язниці

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок 45-річному уродженцю Нового Роздолу Юрію Припіну за крадіжку з дому молитви Євагельських християн баптистів у Миколаєві. Чоловік викрав з дому молитви два ноутбуки та банківські картки. Вироком суду йому присудили п’ять років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у грудні минулого року чоловік зайшов у дім молитви Євангельських християн баптистів, що на вул. Болоня, 64 у Миколаєві, та викрав два ноутбуки вартістю понад 36 тис. грн та банківські картки, які були в наплічнику, що лежав на лавці у залі.

У суді Юрій Припін свою вину визнав. Він пояснив, що проходив повз дім молитви, зайшов туди та побачивши, що там нікого нема, викрав ноутбуки та банківські картки, «щоб подивитись, після чого планував повернути або ж продати їх».

Суд врахував, що чоловік вже раніше був судимий за крадіжки. Вироком від 5 червня його визнали винним у крадіжках та викраденні офіційних документів (ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 ККУ) та присудили п’ять років позбавлення волі.