ПП «Амон» незаконно приватизувало приміщення на вул. Франка. 123а, де розташована плебанія церкви Святої Софії

Господарський суд Львівської області повернув церкві Святої Софії УГКЦ вкрадені приміщення загальною площею майже 100 м2. Приватна компанія «Амон» незаконно переоформила на себе право власності на приміщення релігійної громади, а також ще два комунальні приміщення, скориставшись послугами «чорного» реєстратора.

Як вказано у матеріалах цієї справи, у лютому 2021 року компанія «Амон» незаконно стала власником двох приміщень церкви Святої Софії УГКЦ на вул. Франка, 123 площею 58,5 м2 та 41,1 м2. Йдеться про приміщення, де розташована плебанія церкви. Ще з 90-х років цей будинок належить релігійній громаді церкви Святої Софії. Втім у лютому 2021 року реєстратор Пустомитівської РДА Євген Мудрак переоформив право власності на частину цього будинку на приватну компанію «Амон».

Виявивши крадіжку приміщень, релігійна громада церкви Святої Софії звернулася у поліцію та до суду. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про зловживання владою. Зараз у цій справі ведеться слідство.

Будинок, в якому вкрали приміщення, розташований поруч із церквою Святої Софії на вул. Франка

Водночас Господарський суд Львівської області на засіданні 20 грудня розглянув позов церкви до ПП «Амон» про повернення незаконно приватизованих приміщень. У суді представнику церкви вдалося довести, що реєстрацію нерухомості провели на підставі підроблених документів, зокрема реєстраційних посвідчень БТІ та договорів про купівлю-продаж. Львівська міська рада у своїх поясненнях теж зазначила, що приміщення церкви приватизували незаконно.

Так, суддя Зоряна Гоменюк стала на сторону релігійної громади церкви і припинила право приватної власності ПП «Амон» на нежитлові приміщення загальною площею 58, 5 м2 та 41, 1 м2 на вулиці Франка, 123а.

За даними YouControl, ПП «Амон» належить львів’янину Сергію Хорку. Основний вид діяльності компанії – інжиніринг, геологія та геодезія. Ця компанія фігурує ще у мінімум двох справах про незаконну приватизацію майна. Йдеться про комунальні приміщення на вул. Володимира Великого, 67а (34,3 м2) та на вул. Парфановичів, 2а (11,2 м2). Обидва приміщення на основі фальшивих документів переоформив реєстратор Євген Мудрак з Пустомитів у лютому 2021 року. Йому ще у листопаді 2021 року СБУ вручила підозру у крадіжці приміщень церкви та комунальних приміщень. Загальні збитки від незаконної приватизації майна оцінили у 2 млн грн. Господарський суд уже повернув у комунальну власність приміщення на вул. Володимира Великого, а щодо другого приміщення суди ще тривають.