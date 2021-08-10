У прокуратури є 30 днів на оскарження вироку

Дзержинський райсуд Харкова виніс виправдувальний вирок ексначальнику Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрію Алімпієву, який обвинувачувався у недбалому ставленні до військової служби.

«9 серпня суддя Ігор Семіряд виправдав Андрія Алімпієва за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби)", - зазначили у прес-службі Дзержинського райсуду, повідомляє «Укрінформ».

Сторона обвинувачення просила для Алімпієва шість років позбавлення волі.

Тепер у прокуратури є 30 днів на оскарження вироку з моменту його проголошення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 листопада 2017 року начальника Харківського національного університету Повітряних сил генерал-майора Андрія Алімпієва затримали за підозрою у розтраті 2,4 млн грн під час закупівлі палива. Йому оголосили підозру за статтею про «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч. 5 ст. 191 ККУ).

20 листопада Дзержинський райсуд Харкова взяв Алімпієва під варту із можливістю внесення застави в 1,5 млн грн. У січні 2018 року Алімпієв вийшов із СІЗО.

Пізніше у процесі розслідування справу проти Алімпієва перекваліфікували з «привласнення, розтрата майна» на «недбале ставлення до військової служби» (ч. 3 ст. 425 ККУ).