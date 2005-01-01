Підозрюваний у розтраті ректор харківського університету ХНУПС ім. Кожедуба вийшов під заставу

Андрія Алімпієва підозрюють у розтраті 2,4 млн грн

Начальник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (ХНУПС) генерал Андрій Алімпієв, якого підозрюють у розтраті 2,4 млн грн, вийшов з СІЗО під заставу в 1,5 млн грн. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заступника прокурора Харківського гарнізону підполковника юстиції Сергія Баннікова.

«Дійсно, Алімпієв вийшов під заставу: вчора він заплатив призначену йому судом заставу в 1,5 млн гривень», – зазначив Банніков.

Як інформував ZAXID.NET, 17 листопада військова прокуратура затримала генерала Андрія Алімпієва і його заступника Ігоря Нікіфорова за підозрою в тому, що в період з 10 липня 2016 року по 23 грудня 2016 року ними було порушено закон про вчинення державних закупівель шляхом складання додаткового договору з постачання паливно-мастильних матеріалів на користь 2 фірм: ТОВ «Татнафта-АЗС-Україна» та ТОВ «Мідас-Ойл», в результаті чого державі заподіяно збиток на 2 млн 430 тис. грн.