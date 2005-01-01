Директора НАБУ Артема Ситника оштрафували на ₴1,7 тис.

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:3656663

До теми

Директора НАБУ Артема Ситника оштрафували на ₴1,7 тис.
фото скріншот відео «Громадського телебачення»
Керівника антикорупційного органу звинуватили у конфлікті інтересів

Суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в скоєнні адміністративного правопорушення. Про це повідомили у Солом'янському районному суді Києва, передає Інтерфакс-Україна.

Суть порушення Ситника полягає у невиконанні вимог Національного агентства з питань запобігання корупції щодо надання документів в справі про можливий конфлікт інтересів директора НАБУ.

Суд наклав на нього штраф у 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн. Як повідомили в Солом'янському райсуді, таку постанову суд ухвалив 17 січня.

Як відомо, Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення.

НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документів у справі про можливий конфлікт інтересів. Зокрема, перевірялася інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з народним депутатом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

НАБУ почало розслідування проти Юрія Луценка за підозрою у незаконному збагаченні ZAXID.NET
Суд з другої спроби відсторонив від посади затриманого на хабарі Ореста Фурдичка ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук