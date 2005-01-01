Суд виправдав усіх бійців 51 ОМБР, яких звинувачували в дезертирстві

У справі фігурувало близько 500 військових

Усі справи по бійцям 51 бригади, яких звинувачували у дезертирстві та самовільному залишенні частини, закриті за відсутністю складу злочину в діях бійців. Як інформує волинський «12 канал», відомості про це, 25 травня 2018 року внесені в ЄРДР.

Спочатку військова прокуратура звинувачувала 1700 бійців. В останній раз у справі - їх вже фігурувало близько 500.

«Дуже важливий день…Сьогодні я побачив результат своєї чотирирічної роботи», – написав на своїй сторінці в Facebook адвокат Василь Нагорний.

Зазначимо, що 51 омбр дислокувалася у місті Володимир-Волинський Волинської області. Загалом в антитерористичній операції взяли участь понад 2 тис.і військових цієї бригади, здебільшого мобілізованих. У АТО загинули понад 40 військових 51-ї бригади.

25 липня 2014 року 40 військовослужбовців 51-ї бригади і декілька військовослужбовців з 72 омбр з угрупування ЗСУ, що утримувало позиції біля Червонопартизанська в Луганській області, після десяти днів в оточенні під обстрілами склали зброю, ослабили порядки сил АТО і перейшли українсько-російський кордон, потрапивши у полон.

Кілька бійців з угрупування відмовилися здаватись і прорвалися до позицій ЗСУ. Бійців бригади, що не виконали наказ і потрапили в полон, росіяни невдовзі передали на територію України.

22 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що 51-шу бригаду ЗСУ буде розформовано, замість неї буде створена нова механізована бригада.