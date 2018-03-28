Львівський суд оштрафував захисника Луганського аеропорту на ₴8,5 тис. за дезертирство

Старшого солдата військової частини В3720 на вул. Стрийській у Львові волинянина Андрія Шпака, який брав участь у звільненні Слов'янська та обороні Луганського аеропорту, оштрафували на 8,5 тис. грн за дезертирство. Про такий вирок Франківського районного суду Львова повідомило видання «Status quo».

У вироку суду йдеться, що у вересні 2014 року Андрій Шпак самовільно залишив військову частину. До того він був у зоні проведення АТО, зокрема брав участь у звільнені Слов'янська та обороні Луганського аеропорту, за що був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За воїнську доблесть».

Як пояснив у суді обвинувачений, під час обстрілу загинув його екіпаж в складі 10 людей, в тому числі і його близький товариш. Лише він залишився живий. Йому довелось збирати рештки десантників та членів екіпажу збитого літака. Всі ці події змусили його 29 вересня 2014 року покинути полігон та звернутись за психологічною допомогою до фахівця. Він поїхав у рідне село Заліси на Волині і більше не повертався до військової частини В3720.

У суді обвинувачений розкаявся у вчиненому та просив його суворо не карати.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство).

Враховуючи відсутність обставин, що обтяжують покарання, та те, що обвинувачений приймав участь у проведенні АТО, Франківський районний суд Львова призначив Андрієві Шпаку штраф у розмірі 8,5 тис. грн.