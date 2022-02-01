Суд взяв під варту екс-поліцейського Юрія Голубана

Печерський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного в організації масових заворушень Юрія Голубана. Про це повідомляє Hromadske.

Прокурори просили взяти Голубана під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків та знищення або спотворення речових доказів. Сам Голубан заявив, що ця справа є провокацією і всі його заяви і слова вирвані з контексту.

За даними слідства Голубан планував проведення масової акції щодо тарифів під Офісом президента. Зокрема, нібито була заготовлена бутафорна кров та підставні медики. Організатори планували залучити до 5 тис. людей, з яких 1,5 тис. – «тітушки», які мали влаштувати бійки з правоохоронцями.

Учасники «масовки» мали отримати від 800 грн, тітушки – від 1 200 грн, а за підпал шин та салюти – по 2 500 доларів.

Колишнього полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрювали у зв’язках із терористами «ЛНР» та «ДНР», затримали 31 січня у справі про підготовку масових заворушень у низці міст України.

Хто такий Юрій Голубан?

Юрій Голубан став відомий після конфлікту з нардепом Володимиром Парасюком на блокпосту «Слов’янськ» Донецької області 14 березня 2017 року. Тоді між учасниками торговельної блокади Донбасу, серед яких був Парасюк, та співробітниками Нацполіції та Нацгвардії виник конфлікт. За офіційною версією поліції, учасники блокади, які їхали із Харкова у Слов'янськ, нібито відмовилися проходити стандартну перевірку і цим спровокували конфлікт з правоохоронцями. У результаті семеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Наступного дня Голубан та ще троє силовиків за сприяння депутатів від «Народного фронту» і «Блоку Петра Порошенка» незаконно потрапили до сесійної зали Верховної Ради. Із парламентської трибуни Голубан намагався пояснити причини сутички із Володимиром Парасюком. Але оскільки прихід військовослужбовців у парламент відбувся з порушенням регламенту, віце-спікерка ВРУ Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання закритим і таким чином не дозволила Голубану виступити.

Дещо пізніше з’явилася інформація про те, що на початку АТО у 2014 році Голубан брав участь у бою проти українських силовиків під Карлівкою. Зрештою під тиском журналістів та громадськості СБУ розпочала кримінальну справу проти Голубана.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць «невідомо де знаходився». Проте точних доказів його провини не було.

У 2017 році колишній ватажок бригади бойовиків «ДНР» «Восток» Олександр Ходаковський заявив, що Голубан у 2014 році воював у лавах незаконних збройних формувань проти української армії та силових структур. Сам Голубан це заперечував. Про перебування Голубана у лавах терористів свідчить також і відео, яке оприлюднили журналісти у 2017 році. Тоді ж Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді.

Через скандал Голубана було звільнено у 2018 році. Але правової оцінки його діям та ймовірному перебуванню у лавах терористів не надано й досі.

Колишній нардеп Володимир Парасюк у коментарі ZAXID.NET зазначив, що не здивований сьогоднішнім затриманням, оскільки «людина, яка тоді жила брехнею, не могла жити по-іншому зараз».

«Я йому сказав, що його дорога дуже коротка і вона закінчиться або в тюрмі, або ще в якомусь місці. Однак у 2017 році учасникам блокади Донбасу було важко протистояти машині пропаганди на чолі з тодішнім президентом та головою МВС. Вони залучили чимало засобів, щоб очорнити учасників блокади Донбасу. А такі люди, як Голубан, були їм для цього потрібні», – розповів екс-нардеп.

Парасюк також висловив обурення через те, що Юрій Голубан був нагороджений п’ятим президентом України Петром Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня попри те, що нагороди не були удостоєні чимало справжніх захисників України.

Нардеп згадав і виступ Голубана в парламенті, який спровокував скандал і відбувся всупереч регламенту.

«Цікаво, що скажуть тепер ті депутати, які у 2017 році з порушенням законів України та на догоду президенту виводили його (Голубана – ред.) до трибуни Верховної Ради та аплодували. Чи згадають щось, а чи мовчатимуть», – сказав Володимир Парасюк.

Ситуацію з затриманням Голубана прокоментувала також колишня спікерка ВРУ Оксана Сироїд. У своєму дописі на Facebook вона нагадала, що у березні 2017 року була змушена закрити пленарне засідання Верховної Ради, щоб запобігти злочину.

«В цей день Юрій Голубан та його колеги незаконно увірвалися до зали пренарних засідань. Допомагали їм у цьому народні депутати з "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка", які провели їх до приміщення парламенту та змусили охорону відчинити двері зали пленарних засідань», – написала Сироїд.

Вона також зазначила, що станом сьогодні є достатньо доказів, які свідчать, що все це «відбувалося з ініціативи та режисури тодішнього президента та голови Верховної Ради». Сироїд висловила сподівання, що сьогоднішні події дадуть поштовх розслідуванню тих подій.

«Ані Генеральний прокурор, ані парламентський комітет на мої звернення не відреагували і не провели належного розслідування цього випадку. Натомість Президент Порошенко разом з іншими "патріотами" намагався зібрати голоси за мою відставку», – написала Оксана Сироїд.

15 березня 2017 року народний депутат України (VIII скликання) Ігор Луценко звинуватив командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області полковника поліції Юрія Голубана у «вбивстві наших бійців під Карлівкою», назвавши поліцейського сепаратистом.