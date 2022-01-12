Якщо рейс перенесли на годину і 10 хвилин раніше, пасажир може вимагати компенсації

Суд Європейського союзу у своєму рішенні від 21 грудня 2021 року вказує, що авіапасажири в Європі мають право на компенсацію за перенесення часу вильоту на понад годину раніше. Такий переніс прирівнюється до відміни рейсу.

У рішенні пояснюється, що це поширюється на випадки, коли пасажира попередили менше, ніж за два тижні до запланованого відльоту. Компенсація становить 250 євро на маршрутах до 1500 км, 400 євро на маршрутах 1500-3500 км і 600 євро на маршрутах понад 3500 км. Правило поширюється і на чартерні рейси у складі турпакету, якщо там вказані номер і час рейсу.

У суді прирівняли перенесення рейсу на понад годину раніше до відміни рейсу, оскільки це завдає дискомфорту пасажирам і скасовує їхні плани.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір (САП), що в народі також відома як «угода про відкрите небо». Цей документ, що має впроваджуватись поступово у кілька етапів, передбачає, що європейські правила – і про компенсації теж – мають поширюватись і на українських пасажирів та авіаперевізників.