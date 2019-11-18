Суд закрив ініційовану Мосійчуком справу проти Уляни Супрун

Окружний адмінсуд столиці закрив справу проти колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун, що була відкрита за позовом Ігоря Мосійчука. Про це повідомила сама Супрун в Twitter.

«Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served», - йдеться у повідомленні.

У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів. 27 липня 2016 року Кабмін призначив Уляну Супрун в.о. міністраохорони здоров'я.

В лютому 2019 року депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук подав до суду на Супрун, заявивши, що вона не може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я оскільки у неї нібито є громадянство США.

Тоді Окружний адмінсуд тимчасово заборонив Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, однак пізніше повернув Супрун повноваження.

Уляна Супрун тоді заявила, що через рішення окружного адміністративного суду Києва багато напрямів роботи МОЗ, які стосуються лікування і здоров’я українців, опинилися під загрозою.

На захист Супрун висловилися Кабмін, та тодішній президент Петро Порошенко, а також група народних депутатів, які підписали звернення до Кабміну про призначення Супрун на посаду міністра. Крім цього відсторонення Супрун викликало значний суспільний резонанс. У соцмережах користувачі запустили флешмоб «Подай запит в Генпрокуратуру про зняття недоторканності з Мосійчука».