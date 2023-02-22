Галицький районний суд скасував арешт чотирьох земельних ділянок обласного підприємства «Галсільліс», щодо приватизації яких триває слідство. У 2020 році Рясне-Руська сільська рада незаконно передала комунальні землі у приватну власність. За кілька днів після скасування арешту ці ділянки перепродали, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Як повідомляв ZAXID.NET, перед приєднанням до Львівської ОТГ у 2020 році тодішня голова Рясне-Руської сільської ради Емілія Смокоровська спершу незаконно перевела у комунальну власність землі державного підприємства «Галсільліс» площею 0,5 га, що розташовані біля львівської кільцевої дороги в лісовій зоні. Згодом сільська рада передала ці землі в приватну власність.

Зокрема, три ділянки отримала сім’я зі Львова: Роман Качмар, Наталія Качмар та Ганна Качмар. Ще одну ділянку приватизувала Леся Козак, яка проживає за тією ж адресою, що і Качмарі. І п’яту ділянку виділили колишньому депутату Рясне-Руської сільської ради Зеновію Піху.

За зверненням Львівської міськради прокуратура розпочала розслідування, а у січні 2021 року Галицький районний суд наклав арешт на всі п’ять ділянок, аби унеможливити їх перепродаж.

9 лютого 2023 року Галицький районний суд зняв арешт з чотирьох земельних ділянок сім’ї Качмарів за їхніми клопотаннями. Рішення суд мотивував тим, що власники ділянок не є фігурантами кримінального провадження і не отримували підозри.

За кілька днів після рішення суду, 16 лютого, ці земельні ділянки перепродали, а нотаріус із Рясне-Руського Олег Бобеляк вніс інформацію про нових власників у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Новими власниками землі стали непублічні Леонід Шевцов та Андрій Бондар, які отримали по дві ділянки кожен. П’ята земельна ділянка, що належить екс-депутату Зеновію Піху, все ще перебуває під арештом.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в межах цього кримінального провадження слідчі повідомили Емілії Смокоровській про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ, а на початку 2023 року підозру отримав ще один фігурант справи.