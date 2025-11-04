Йдеться про два кіоски на вул. Мазепи, 13

Львівський апеляційний суд зобовʼязав ТзОВ «Західуніверсал плюс» демонтувати два кіоски на вул. Мазепи, право власності на які зареєстрували на підставі нереальних документів. Про це повідомили в юридичному департаменті.

Йдеться про два кіоски площею 49,9 м2 та 20,8 м2, які розташовані на комунальній ділянці на вул. Мазепи, 13. Жодних рішень щодо передачі чи продажу цієї ділянки міська рада не ухвалювала. Також не надавала дозволів на виконання будівельних робіт за цією адресою.

Попри це, ТзОВ «Західуніверсал плюс» зареєструвало право власності на МАФи як на об’єкти нерухомості. Зробили це на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 2016 року. У вказаній декларації йшлось про те, що компанія уклала з Львівською міською радою договір про пайову участь. Однак такого документа не існує.

У 2023 році суд Шевченківський районний суд відмовив міській раді в задоволенні позову, однак Львівський апеляційний суд підтвердив, що договір про пайову участь ніколи не укладався. Крім цього, компанія не надала документів на підтвердження права користування комунальною ділянкою чи виконання будівельних робіт.

Таким чином апеляційний суд постановив скасувати реєстрацію права власності, а також звільнити зайняту земельну ділянку, демонтувавши зведені кіоски.

ТзОВ «Західуніверсал плюс» зареєстроване у 2012 році та продає тютюнові вироби. Компанія належить львівʼянину Володмиру Сняданку. У 2020 році мерія зі скандалом демонтувала його МАФ на просп. Чорновола.