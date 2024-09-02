Червоним позначене розташування самобуду на вул. Володимира Великого, 93а

Верховний Суд зобов’язав ПП «Юр-Груп» знести самобуд на вул. Володимира Великого, 93а. Приміщення збудували без дозволів та через суд зареєстрували на нього право власності.

Як вказано в матеріалах справи, у 2006 році Львівська міська рада передала ПП «АТ-Інвест» земельну ділянку на вул. Володимира Великого, 93а, поблизу церкви святих Володимира і Ольги, площею 0,022 га в оренду на 5 років для встановлення тимчасових металевих розбірних торгових павільйонів. Дія цього договору закінчилась у 2011 році й за поновленням ПП «АТ-Інвест» не зверталось. За цей час на цій ділянці збудували нежитлові приміщення площею 92,8 м2, за яким ПП «АТ-Інвест» через суд зареєструвало право власності, щоправда у 2011 році це рішення скасувала апеляція.

Поки тривали судові процеси, 2014 році будівлю купило ПП «Юр-Груп». У 2016 році компанія звернулось до міськради, аби оформити документи на ділянку, однак цю ухвалу депутати не підтримали. Зважаючи на те, що ділянка перебуває в комунальній власності, а дозволів на будівництво міська рада не видавала, ЛМР звернулась в суд, аби звільнити захоплену землю від самобуду. У 2018 році міськрада програла суд щодо звільнення комунальної ділянки, а ПП «Юр-Груп» суд визнав добросовісним набувачем майна, оскільки компанія не знала, що право власності на будівлю зареєстровано незаконно.

У грудні 2023 року Господарський суд позов міської ради про знесення самобуду не задовольнив, однак міська рада подала на це рішення апеляцію. У травні 2024 року Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ПП «Юр-Груп» усунути перешкоди у користуванні комунальною ділянкою та знести самовільно збудоване приміщення на 92,8 м2 на вул. Володимира Великого, 93а. У серпні цю постанову підтвердив і Верховний Суд.